لبنان | بعد استقرار الطقس.. تحضروا للموجة الثانية من العاصفة في هذا الموعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة يتخلل الوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006hpa الأمر الذي سيزيد من سرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم في الساعة.

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق 1600 متر الى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة الرياح.

– فروقات في الضغط الجوّي بين لبنان وشبه جزيرة سيناء، لن تسمح، حتى الساعة، بتعمّق الكتل القطبية نحو لبنان وفلسطين، فتكتفي الثلوج بتغطية المرتفعات التي تعلو 1200 متر بين الاحد والاثنين (حتى الساعة).

تحمل العاصفة (درجة ثانية) في قسمها الثاني امطاراً اكثر وأشمل وأشد غزارة، لكي تصل الهطولات وستكون موزّعة على الشكل التالي (حتى الاربعاء موعد انتها العاصفة).

من جهتها أعلنت بلدية كفردبيان في بيان، “انه مع مع إقتراب اشتداد العاصفة الثلجية التي تضرب جبال لبنان، على الوسائل الاعلامية التواصل المسبق معها قبل التوجه الى منطقة كفردبيان (المزار- عيون السيمان – فقرا) لتغطية اخبار العاصفة، وذلك للتنسيق وتقديم المساعدات اللوجستية”.