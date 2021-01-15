لبنان | إليكم سعر صرف الدولار في ثاني أيام الإقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة في ثاني أيام الإقفال العام، ما بين 8750 ليرة و8800 ليرة للدولار الواحد.

إلى ذلك أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 15/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.