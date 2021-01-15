لبنان | بومبيو ينشر صورة باسيل… مُعَاقب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 9:27 صباحًا

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، صورة لباسيل تحمل عبارة “مُعاقَب”، ضمن سلسلة تغريدات تناول فيها “وقوف” بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.

وعلّق بومبيو قائلاً: “ليس مجرد كلام، فنحن قمنا بفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لتورّطه بممارسات فاسدة”.

وأعاد بومبيو نشر رابط للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول العقوبات على باسيل، بحسب “الجمهورية”.