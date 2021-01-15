لبنان | طليس: المطلوب أن تكون هناك دولة تأخذ القرار بالإقفال التام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 21 دقيقة

تساءل رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، “هل لدينا دولة في لبنان أم لا؟”، لافتًا إلى أنّ “الشعب وُضعت على أكتافه 100 مليار دولار دين لا يعرف عنها شيئًا ولا علاقة له بها”.

وأشار في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه “في هذه المرحلة، إذا اعتبروا أنّ الفلتان والانتشار هما من أهم أسباب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، فالمطلوب أن تكون هناك دولة تأخذ القرار بالإقفال التام، وأن تعوّض في المقابل على المواطنين في منازلهم”.

وكشف طليس من جهة ثانية، أنّه “تمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ سائقي سيّارات عموميّة بحجّة عدم دفع رسوم الميكانيك، رغم صدور قانون الإعفاء ونشره في الجريدة الرسمية”.