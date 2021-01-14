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لبنان | عدوان: لن نكون قادرين على تلقيح إلا 10% من اللبنانيين

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

النائب جورج عدوان

رأى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن ” مجلس النوّاب سيقرّ غداً قانون تنظيم استخدام اللقاح ولجنة الصحة النيلابية قامت بواجبها سريعاً ولكن بالوقت الذي عدد كبير من البلدان قد بدأت بتلقيح شعبها نحن لا نزال أمام اقرار القانون”.

وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني أنه “ليس هناك فعالية وجدية في مجابهة على مستوى الحكومة المستقيلة ووزارة الصحة، وحتى آخر آذار لن نكون قادرين على تلقيح إلا 10% من اللبنانيين ويجب استيراد اللقاح من شركات مختلفة لتلقيح نسبة اكبر من السكان”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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