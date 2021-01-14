لبنان | الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: مستمرون في الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان، أنه بعد أسبوع على الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية، رفع النائب في لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة مشروع قانون معجلا مكررا إلى رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري”.

وأشارت إلى أن “هذا المشروع يرمي إلى حفظ حق الأساتذة المتعاقدين بكامل عقودهم”، وقالت: “بعد المتابعة مع مكتب النائبة الحريري حول هذا القانون بما يحفظ حق المتعاقدين بكل تسمياتهم، تلقت شاهين اتصالا من النائبة الحريري أبلغتها فيه روحية المشروع، ثم أرسلته لها وأبلغتها أنه سيرفع ليناقش في جلسة مجلس النواب”.

وأعلنت شاهين “تقدير الأساتذة المتعاقدين لكل جهد يبذل في سبيل حصولهم على حقوقهم”، مشيرة إلى “الاستمرار في الإضراب المفتوح الى حين اصدار القانون، بما يكفل حق جميع الاساتذة، ليصار بعدها إلى رفع الإضراب”.