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لبنان | تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو - ارشيف

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 15-1-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم، اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام

منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت”.

منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح، وتحويله صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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