لبنان | مستشفى سان جورج الحدت: تحويل الكافيتيريا إلى مكان لاستقبال المرضى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 7:50 مساءً

صدر عن مستشفى “سان جورج” – الحدت البيان الآتي: “بعد امتلاء كل الأسرة في المستشفى وتزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، قررت الإدارة تحويل الكافيتيريا إلى مكان يمكن استقبال المرضى فيه، حيث قسمته إلى 8 غرف تصلح لاستقبال حالات كورونا، ولا يزال العمل جار لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات.

كما وزعت فيديو كنداء من العاملين في المستشفى وصرخة استغاثة أخيرة تدعو فيه الناس إلى الحذر وعدم الاستخفاف بوباء كورونا والوقاية قدر الامكان، إذ أن الجسم الطبي يعاني من الإرهاق والتعب. كما أن مرضى كورونا المتواجدين في المستشفى يعانون من أوجاع مؤلمة تصل إلى حد الموت. من هنا، النداء كان ضرورة لإيقاظ ما تبقى من حالة الوعي التي يتمنونها من الاهالي والشعب اللبناني لأن الوضع بات صعبا من كل النواحي الجسدية والنفسية لدى الطاقم الطبي”.