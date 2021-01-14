لبنان | مستشفى سان جورج – الحدث: حسن بحالة جيدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت ادارة مستشفى سان جورج-الحدث ان الوضع الصحي لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن جيد. وقالت انه يمارس عمله ونشاطه من غرفته في المستشفى.

وأصيب أمس وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.

ودخل لبنان حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.