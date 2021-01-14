لبنان | رقم قياسي بعدد الوفيات بفيروس كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة 41 وفاة و5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ودخل لبنان في يومه الأول الإقفال العام بعدما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل جنوني نتيجة الاستهتار من المواطنين.

وارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق قدرة القطاع الصحي على تحمله، حيث يمنع التجول في الشوارع، في وقت أغلقت معظم الإدارات الرسمية والمرافق العامة والخاصة في البلاد.

ويختبر اللبنانيون مفهوم “الخروج عن السيطرة” بكل معانيه ومن كافة الجوانب، فبالإضافة إلى امتلاء الأسرة المخصصة للعناية المركزة في المستشفيات ودخول القيمين عليها مرحلة الاستنسابية والانتقاء في اختيار المرضى الأكثر حاجة للعلاج، سجلت البلاد، الأربعاء، أعلى عدد وفيات بسبب المرض في يوم واحد، حيث توفي 35 شخصا من جراء إصابتهم بكورونا، بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى 4988 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للمصابين إلى نحو 228000 مصاباً.