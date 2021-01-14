لبنان | نقابة الصيادلة ترد على اتهامها بتخزين الدواء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

أصدرت نقابة صيادلة لبنان بيانا للرد على الاشاعات والاخبار المغرضة والمتعلقة بإتھام الصيدليات بتخزين الدواء مما سبب بإنقطاعة.

واعتبرت في بيانها أن الصيدليات العاملة على الاراضي اللبنانية تكافح جاھدة لتأمين الدواء للمرضى بالامكانيات المتوفرة لديھا وذلك منذ كثر من أربعة أشھر من تاريخ الاعلان عن نية مصرف لبنان رفع الدعم عن الدواء.

ورأت النقابة أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة يكمن بالأخبار المتضاربة حول رفع الدعم تارة وترشيد تارة أخرى في ظل الصمت الرهيب من المسؤولين عن حقيقة الأمر مما زاد من حالة الهلع والقلق وأدى وما زال إلى ما أدى إليه من تهافت غير مسبوق على شراء الأدوية بكميات تفوق الحاجات الطبيعية.

بيان صادر عن نقابة صيادلة لبنان