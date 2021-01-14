لبنان | مستشفى “المقاصد”.. استحداث 18 سريراً لتلبية الحاجات الاستثنائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

وجه رئيس واعضاء مجلس امناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت رسالة شكر وتقدير الى اعضاء الجهازين الطبي والإداري في مستشفى المقاصد، “للجهود الاستثنائية الموفقة التي يقومون بها في مواجهة وباء كورونا، ولتفانيهم في مساعدة المرضى من المصابين”.

وذكرت الجمعية في بيان، أنها كانت “استحدثت 18 سريرا اضافيا بدأ العمل بها من يوم امس الاربعاء 13/1/2021 لتلبية الحاجات الاستثنائية بعد ان ارتفع عدد المصابين. كما ستضاعف من عدد الاسرة وغرف العناية الفائقة في المستشفى من خمس غرف حاليا الى عشر غرف خلال اسبوع”، لافتة الى أنها “تعمل الآن وبخطى متسارعة، على تأهيل قسم جديد في المستشفى يتسع لاثنين وعشرين سريرا اضافيا”.

وأشارت الى أن “رئيس واعضاء مجلس الامناء، اذ يثنون على جهود الطاقمين الطبي والاداري وعلى قسم الصيانة والهندسة لاستجابتهم الانسانية والمهنية بكفاءة عالية، يتوجهون الى المواطنين جميعا بنداء اخلاقي، انساني واخوي بوجوب الالتزام بالنصائح وبالتعليمات الطبية الوقائية لمنع انتشار الوباء، وخاصة لجهة التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامة محافظة على النفس وحرصا على السلامة العامة”.