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لبنان | مستشفى راغب حرب يحذر.. قدرتنا الاستيعابية بلغت ذروتها والوضع خطير جداً

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى راغب حرب

أكد مدير العلاقات العامة في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في تول رائف ضيا أن “القدرة الاستيعابية لقسم بلغت حدها الاقصى أي 100%، وأن ناقوس الخطر أعلن في قسم الطوارىء الذي يجهد الفريق الطبي والتمريضي فيه لاستيعاب الحالات التي تنقل اليه”.

وقال: “المستشفى لم يعد قادرا على استقبال المرضى، في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين”.

وأضاف: “الفرق الطبية في المستشفى تعمل بكل طاقاتها وأكثر، فهناك حالات تنقل الينا من مختلف المناطق، والامر فاق قدرتنا على الاستيعاب، والوضع خطير جدا”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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