لبنان | مستشفى راغب حرب يحذر.. قدرتنا الاستيعابية بلغت ذروتها والوضع خطير جداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد مدير العلاقات العامة في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في تول رائف ضيا أن “القدرة الاستيعابية لقسم كورونا بلغت حدها الاقصى أي 100%، وأن ناقوس الخطر أعلن في قسم الطوارىء الذي يجهد الفريق الطبي والتمريضي فيه لاستيعاب الحالات التي تنقل اليه”.

وقال: “المستشفى لم يعد قادرا على استقبال المرضى، في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين”.

وأضاف: “الفرق الطبية في المستشفى تعمل بكل طاقاتها وأكثر، فهناك حالات تنقل الينا من مختلف المناطق، والامر فاق قدرتنا على الاستيعاب، والوضع خطير جدا”.