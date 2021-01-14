لبنان | ثلوج على المرتفعات وتساقط للبَرَد وأمطار غزيرة.. وقوى الأمن تحذر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة حيث غطت الثلوج اليوم عدداً من المرتفعات في لنان ككفر ذيبان وعيون السيمان.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة تقارب سرعتها الـ 50 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ممطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في الفترة المسائية، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة قد تصل سرعتها الى 65 كلم/س، يرتفع معها موج البحر الذي يقارب 3,5 امتار، كما تتساقط الثلوج وتتدنى ليلا فتلامس الـ 1500 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة تقارب سرعتها الـ 50 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

السبت: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول ليلا الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح، وتهطل أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأحد: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار غزيرة خصوصا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد، ورياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر (حوالى 3 أمتار) ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق، وتتدنى ليلا فتلامس الـ 1200متر . ويحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 8 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و 40 كلم/س، تشتد احيانا فتقارب 60 كلم/س خصوصا في شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 85%.

– حال البحر: هائج (ما يقارب 3,5 امتار)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,43

– ساعة غروب الشمس: 16,51

من جانبها نشرت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر تويتر: “حاجز لقوى الامن في محلة عيون السيمان خلال تساقط الثلوج وتنظيم محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة. نحذر المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال”.

وأرفقت التغريد بهاشتاك #التزامك_امانك