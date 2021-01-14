لبنان | شيخ العقل: لوقف كل أشكال التجمعات والعادات التي قد تؤدي إلى نشر الوباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن “أمام تزايد خطر وباء كورونا الذي أربك حكام الأرض وناسها وارتفاع مؤشر تصاعد أعداد المصابين في لبنان، والذي ترجم واقعيا بحالة العجز أمام اجتياح العدوى، وبفائض الحالات التي يلزمها بالضرورة عناية مركزة، وتهاوي قدرة المشافي والأطقم الطبية على مواجهة تدفق المرضى بما يزيد عن القدرة الممكنة للقيام بمهامها، والنتائج الكارثية الحاصلة وسط أزمات عاصفة من انهيارات خطيرة في بنية الاقتصاد والأوضاع المالية وغيرها، نكرر دعوتنا بالامتثال وبوقف كل أشكال التجمعات والعادات التي قد تؤدي إلى نشر الوباء”.

وقال شيخ العقل في بيان: “نحث أهلنا في الطائفة، وإخوتنا وأخواتنا في مسلك التوحيد على تعميم قناعة الوقاية التي هي حرز من حروز الدين، والالتزام بها واجب من موجبات الإتمام للفروض، ولتكن فريضة “حفظ الإخوان” صراطنا في منع تفشي المرض لما في ذلك حماية للإخوان والأخوات ولجميع الناس من العلل”.