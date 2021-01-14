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لبنان | مصلحة الليطاني: عطل على خط التوتر 1 وفرق “كهرباء لبنان” تعمل على اصلاحه

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ان “خط التوترالمتوسط 15 ك.ف. رقم 1 الذي يغذي مناطق جزين ، باتر ، جباع، لا يزال مقطوعا منذ الساعة الثامنة من مساء البارحة في 13/1/2021، وان السبب يعود لوجود عطل على شبكات هذا الخط التي تمتد على مسافات تزيد عن 50 كلم.”

وقالت في بيان: الخلية العائدة لهذا الخط في محطة معمل الاولي تعمل وبحالة جيدة، وقد افدنا بان فرق مؤسسة كهرباء لبنان ومتعهد اصلاح وصيانة الخطوط لدى مؤسسة كهرباء يعملون على كشف العطل واصلاحه”

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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