لبنان | مصلحة الليطاني: عطل على خط التوتر 1 وفرق “كهرباء لبنان” تعمل على اصلاحه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ان “خط التوترالمتوسط 15 ك.ف. رقم 1 الذي يغذي مناطق جزين ، باتر ، جباع، لا يزال مقطوعا منذ الساعة الثامنة من مساء البارحة في 13/1/2021، وان السبب يعود لوجود عطل على شبكات هذا الخط التي تمتد على مسافات تزيد عن 50 كلم.”

وقالت في بيان: الخلية العائدة لهذا الخط في محطة معمل الاولي تعمل وبحالة جيدة، وقد افدنا بان فرق مؤسسة كهرباء لبنان ومتعهد اصلاح وصيانة الخطوط لدى مؤسسة كهرباء يعملون على كشف العطل واصلاحه”