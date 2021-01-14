لبنان | بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يثبت كيف يجمع “رعاة” حزب الله المعلومات ويهدد… لا تتمادوا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 3:38 مساءً

نشر الجيش الاسرائيلي مقاطع فيديو جديدة ردًا على ادعاءات حزب الله بأن إسرائيل خطفت قبل ايام راع لبناني على الحدود مع لبنان في منطقة جبل الروس حيث أكد انتمائه إلى إحدى الجماعات المتعاونة مع حزب الله، ليخرق الحدود عمدًا.

كما كشف لأول مرة مشاهد من استخدام حزب الله راعي لبناني في محاولته قبل أشهر تنفيذ عملية تخريبية من منطقة جبل الروس والتي تم التشويش عليها.

المتحدث باسم جيش الدفاع أفيخاي أدرعي قال “هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله الرعاة لتنفيذ أهداف خبيثة في محاولة للتعدي على سيادة إسرائيل. حزب الله يستخدم اللبنانيين جميعًا بمختلف أطيافهم دروعًا بشرية فهذه المرة يكتشف دور الرعاة”.