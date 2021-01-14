لبنان | قوى الأمن: معدل الالتزام بالإقفال العام 94%.. وهذا سبب الازدحام المروري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 3:30 مساءً

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​​قوى الأمن الداخلي​​، العقيد ​جوزيف مسلم​ إلى أن “منصة طلب الاستثناءات خلال فترة الإغلاق الكامل التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي هي لتسهيل أمور المواطنين، والتنظيم فيما يتعلق بالأشخاص المستثنين، وعلى الحاصلين على الاذونات إبراز المستندات التي أعطيناهم الإذن على أساسها”.

ولفت مسلم، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “الأشخاص الذين يستخدمون أسماء وهمية وحجج غير منطقية، يتم الموافقة على طلبهم تلقائياً لأن الرد يأتي آليا، ولكن يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص قانونيا، ونحن بالمرصاد للأشخاص المخالفين”.

كما شدد على أن “معدل الإلترام بالإقفال العام 94% والإزدحام المروري الذي إنتشرت صوره على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ نتج عن حواجز كانت تقيمها ​قوى الامن الداخلي​”.