لبنان | ٧٥ مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة.. فأين تذهب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 3:10 مساءً

بعدما تم تحويل 75 مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة سأل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير أين تذهب هذه الأموال؟ عن ذلك أجاب خير “هي قرارات تصدر عن مجلس الوزراء ننفذها بحسب المهمة التي صرفت من اجلها الاموال، وهذا ليس اول مبلغ يصرف، فقبل شهرين تم تحويل 100 مليار ليرة لتعويض اضرار انفجار بيروت حولناها الى قيادة الجيش كون هناك توأمه بيننا وبين الجيش في كيفية التوزيع والتنظيم، اما المبلغ الذي تم تحويله اليوم لنا من مصرف لبنان حولناه بدورنا الى الجيش، والاسبوع القادم سيوزع على العائلات الاكثر فقرا وهو مبلغ 400 الف نقداً لكل عائلة اي نحو 17 الف عائلة ستستفيد منه”.

وعن المعايير التي على اساسها يتم توزيع المبلغ شرح اللواء خير “هناك لوائح وضعت بعد دراسة من قبل قيادة الجيش والادارات الرسمية ووزارة الشؤون، وهناك مبالغ دفعت في السابق على العائلات الاكثر فقراً”، وعن المياومين في فترة الاقفال علّق “عندما يتخذ قرار الاقفال يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الانساني، وانا اعرف وجع الناس، لكن لا علاقة لي بقرارات الاقفال” وعن الفقراء الغير مشمولين في داتا الأكثر فقراً قال خير “يمكنهم الاتصال على الرقم 1701 لمتابعة الامر”، واضاف “اي قرار يتخذ في مجلس الوزراء او اللجان يجب ان يتخذ بحضور جهة مدنية تعبر على الفقراء”.

وعن كيفية ضبط اللواء الخير للفساد في الهيئة قال “احلت اشخاصاً الى القضاء الا انني لا اشهّر باحد”.