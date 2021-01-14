لبنان | وزارة الصحة: 15 إصابة بكورونا على متن رحلات وصلت لبيروت في 12 من الشهر الحالي

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود 15 حالة إيجابية.

محمد يوسف

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