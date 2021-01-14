لبنان | أول صورة لوزير الصحة بعد إصابته بكورونا.. وآخر مستجدات حالته الصحية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 2:40 مساءً

انتشرت صورة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج على أثر إصابته بفيروس كورونا.

من ناحيته، طمأن مستشار ​وزير الصحة​ محمد حيدر في حديث إذاعي، اللبنانيين بأن وزير الصحة ​حمد حسن​ دخل ​المستشفى​ على نحو احتياطي وأجرى الفحوصات اللازمة وهو يتلقى العلاج، ووضعه الصحي جيّد.

وفيما يتعلق بإجراءات مواجهة “كورونا”، قال حيدر، إن زيادة الأسرة تشكّل أماناً للمواطن اللبناني وتسمح بالحدّ من الاحتشاد في أقسام الطوارئ.

وأكد مستشار وزير الصحة، أن التعاون بين الجميع مطلوب وعلى الأجهزة الأمنية أن تكون متشددة جداً في تطبيق ​الإجراءات​ والقوانين.

وأضاف: “اتفقنا مع اللجنة الوزارية المعنية على تطبيق النظام الجديد القائم على الحصول على إذنٍ للخروج تحت طائلة دفع ​الغرامات​ في حال المخالفة، وثمة توجه في التشدد بشكلٍ حازم، والتقييم مرهون بالنتائج خلال هذين اليومين”.

وأشار مستشار وزير الصحة، إلى أن المعنيين تواصلوا مع “فايزر” لأنها الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص بالإنتاج، وهو اللقاح الأول الذي سيصل لبنان بفعل بدء تصدير كمياتٍ منه، وكشف وجود اتصال ونقاش مع باقي الشركات المصنّعة للقاحات لحجز الكميات اللازمة.