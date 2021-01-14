لبنان | الهيئة العليا للإغاثة: تحويل 75 مليار ليرة إلى خزينة الجيش لمساعدة الأسر المحتاجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 2:48 مساءً

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان لها أنه:

“استنادا إلى قرار وزارة المالية دفع مساعدة مالية بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة “كورونا”، قامت بتحويل كامل المبلغ إلى حساب خزينة الجيش، واعتمادا إلى آلية تم وضعها من قبل قيادة الجيش والادارات المعنية في الدولة، واستنادا إلى جداول إسمية يعدها الجيش والادارات المختصة وفق مبدأ الأولوية والحاجة”.