لبنان | البراكس يُطمئن.. المحروقات مؤمنة في المحطات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:49 مساءً - منذ 3 دقائق

تمنى رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس من القوى الامنية تسهيل وصول اصحاب المحطات وموظفي شركات التوزيع الى مراكز عملهم لتأمين المحروقات للصليب الاحمر والاطباء والمستشفيات ولكل من يعمل ويشارك في الحرب على الوباء لحماية المجتمع، وذلك عطفاً على بيان المجلس الاعلى للدفاع الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 2021 الذي يستثني من الاقفال توزيع المحروقات ويسمح للمحطات العمل من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وأعلن أن النقابة تتابع اتصالاتها مع المسؤولين المعنيين في هذا الموضوع. كما تتمنى النقابة على جميع اصحاب المحطات تطبيق شروط السلامة العامة على الموظفين والزبائن ليساهموا بدورهم في وقف تفشي كورونا.

وطمأن المواطنين ان مادتي البنزين والمازوت متوفرتين في المحطات وفي مستودعات الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني وسيتم توزيعها خلال فترة الاقفال لتأمين السوق المحلي. فلا داعي من التخوف من ازمة محروقات في هذه الفترة.

وذكّرت النقابة جميع المسؤولين في الدولة عن قطاع المحروقات بان جعالة اصحاب المحطات التي حددت لمادة المازوت بتاريخ 29/1/2014 بمبلغ 700 ليرة لبنانية ولمادة البنزين بتاريخ 5/1/2015 بمبلغ 1900 ليرة لبنانية لم تعد مقبولة اليوم ويجب تعديلها فوراً. كما ان النقابة تتواصل باستمرار مع الوزير ريمون غجر، الذي سلمته منذ شهور عديدة دراسة عن هذه الجعالة وعن الكلفة التشغيلية للمحطات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولارالاميركي، للتوصل الى تعديلها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ونذكر معاليه بالخسائر التي يتكبدها هذا القطاع وبانه آن الاوان لايجاد حل جذري لهذا الموضوع.

كما أعلن أن النقابة ستدعو الى اجتماع استثنائي بعد انقضاء فترة الاقفال التام لتتخذ الموقف المناسب والذي يفرض نفسه.