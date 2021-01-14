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لبنان | شكاوى من الاهالي القاطنين بقرب انبوب النفط في ببنين من الضرر البيئي بعد الحريق

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:49 مساءً - منذ 7 دقائق

انبوب النفط في ببنين

شكا السكان القاطنون بجوار انبوب النفط الذي تعرض للاحتراق في 14 تشرين الثاني في محلة ببنين العبدة من آثار الحريق، ونتجت عنه تجمعات لبرك من النفط والترسبات وانبعاث روائح كريهة، مما يشكل ضررا بيئيا على صحة السكان.

ولفت الاهالي الى انهم راجعوا مرارا وتكرار بلدية ببنين العبدة والمديرية العامة لوزارة الطاقة والنفط، وحتى تاريخ اليوم لم يحرك احد ساكنا. وناشدوا المسؤولين رفع الضرر اللاحق بهم في أقصى سرعة خوفا من كارثة صحية يتعرضون لها تضاف الى معاناتهم بمواجهة وباء الكورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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