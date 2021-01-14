لبنان | بالفيديو: صبرا تنصاع لحالة الطوارئ فكيف يبدو المشهد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:49 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 12:52 مساءً

بعد تداول صوراً عن مخالفات لقرارات التعبئة العامة السابقة في شارع صبرا، حيث بدا الازدحام بشكل لا يصدقه عقل، اعداد كبيرة من الناس من دون ادنى معايير الوقاية، لا كمامات ولا تباعد اجتماعي، ولا التزام بالاقفال الجزئي، ما دفع قوى الأمن الى اتخاذ إجراءات مشددة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

اليوم ومع بداية الاقفال التام قصدت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي شارع صبرا لنقل الصورة حيث ظهر انها اختلفت كليا عن سابقاتها، فهي شبه فارغه من الناس، كما اقفلت المحلات وتم تغطية عربات الخضار، فهل سيستمر الالتزام بقرار التعبئة العامة ام ان الامر سيقتصر على يوم او بضعة ايام؟!