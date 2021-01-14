لبنان | كركي: الضمان الاجتماعي في خدمة المواطنين طيلة فترة الإقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

استناداً الى قرار الإغلاق الكامل الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وحيثُ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظراً لأهميّة الدورالذي يلعبه من خلال تغطية ثلث الشعب اللبناني وبخاصّة في ظلّ هذه الأوضاع الصحية الصعبة التي تشهدها البلاد إثر تفشّي وباء كورونا بشكل غير مسبوق وخطير، فقد تمّ استثناءه من الإقفال العام.

وعليه أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 6 بتاريخ 13/1/2021 قضى بموجبها تأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق على الشكل الآتي :

• لا يسمح للمواطنين وأصحاب العمل الحضور الى مكاتب ومديريّات الصندوق كافّة.

• تؤمّن الموافقات الاستشفائية والطبية اللازمة بواسطة مندوبي المستشفيات والمراكز الطبية، عبر إرسالها بشكل يومي، الى المكاتب المستثناة من الاقفال وهي التالية :

بعلبك، زحلة، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، شحيم، بيت الدين، طريق المطار، الغبيري، بيروت، بدارو، برج حمود ، جونيه، جبيل، البترون، شكا، زغرتا، طرابلس، حلبا.

• الأطباء المراقبون سوف يتواجدون بشكل يومي في المراكز المذكورة أعلاه وفي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، كذلك المراقبون الإداريون فيها.

أمّا فيما يتعلّق بمديريات ومصالح الصندوق، فقد أوكل الى كل من المدراء ورؤساء المصالح إعداد جداول مناوبة للمستخدمين للقيام بالأعمال الداخلية حصراً، وذلك حرصاً منه على عدم تأخير معاملات المواطنين وأصحاب العمل .

ومن هنا، يشدّد د. كركي على جميع المستخدمين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتدابيرالوقاية وفقاً لتعاليم وزارة الصحّة العامّة ولمذكّرات إدارة الصندوق بهذا الخصوص تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة عند الاقتضاء، كما يؤكد على أن الصندوق – إدارة ومستخدمين – هم على جهوزية دائمة لحماية أمن المواطنين المضمونين الصحي والاجتماعي.