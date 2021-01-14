لبنان | بعد إختطاف الراعي اللبناني… لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تقدم لبنان، بعد اختطاف الجيش الاسرائيلي الراعي اللبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة، عصر الإثنين الماضي، بشكوى إلى مجلس الامن ليل أمس، بتوقيت بيروت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية.

ورفعت السفيرة مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس طارق الأدب، وطالبت الشكوى بإطلاق الراعي فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.