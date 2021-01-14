لبنان | في اليوم الاول من الاقفال… دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 9:32 صباحًا

افتتحت صباح اليوم الخميس السوق السوداء في اليوم الأول من الإغلاق العام الذي يشهده لبنان على تسعيرة صرف تتراوح بين 8760 و8810 ليرة لكل دولار.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 14/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.