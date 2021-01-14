لبنان | الأبيض: ندعو لمرضانا بالشفاء العاجل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 16 دقيقة

تمنى مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس الأبيض للمرضى المصابين بفيروس كورونا الشفاء العاجل وللعاملين بالرعاية الصحية العافية والصحية طالباً من الله ألا يصيبهم أي مكروه.

وكتب الأبيض عبر “تويتر”، “نحمد الله على نعمة الصحة، وندعو لمرضانا بالشفاء العاجل، ولعاملي الرعاية الصحية بالحماية من كل مكروه، ولاهلنا في المجتمع بالفرج القريب من كل سوء”.

يذكر أن لبنان يمر اليوم بأصعب فترة صحية اقتصادية مالية حياتية على الإطلاق، لقد أرهق فيروس كورونا المستشفيات واستنزف قوة الطواقم الطبية.

وكان الأبيض قد أشار سابقاً إلى أن “الأمس جلب أخباراً جيدة. كنا بحاجة ماسة لأسرة العناية المركزة الإضافية التي تم الإعلان عنها، وقد أتت في الوقت المناسب، خاصة مع العدد القياسي الذي سجل امس لوفيات الكورونا. لكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك مقايضة، فالأسرّة الإضافية سوف يكون لها ثمن”.

ولفت إلى ان “الأطباء والممرضين العاملين في هذه الاقسام لم يكونوا جالسين بلا عمل. فمن أجل فتح أجنحة كورونا جديدة، كان لابد من تقليص الخدمات الأخرى. لقد تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، وتخفيض اسرة العناية لأمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض الحرجة، كما تم إغلاق بعض العيادات”.

كما أوضح أنه “باختصار، توقفت بعض خدمات الرعاية الصحية العادية. هذا حاليا مقبول، فهذه ليست أوقات عادية. لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وإلا فإن الأمراض الأخرى، إذا أهملت، ستؤدي أيضًا إلى زيادة الوفيات، ويمكن أن يؤدي التأخير في الرعاية الوقائية أو المبكرة إلى تفاقم المرض”.