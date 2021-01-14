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لبنان | عبد الصمد: الاعلاميون ليسوا بحاجة الى تصريح تجول

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

منال عبدالصمد

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر” : “‏تأكيدا على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، ويكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية 25 ك2″.
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وارفقت التغربدة بهاشتاغ:#_مش_مزحة #حلنا_نلتزم,

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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