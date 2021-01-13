لبنان | القصيفي: الفئات المستثناة غير ملزمة الحصول على تصاريح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

أجرى نقيب المحررين الأستاذ جوزف القصيفي اتصالا هذا المساء بقيادة قوى الأمن الداخلي ،مستوضحا نص البيان الموزع باسمها، والذي يلزم الفئات المستثناة من قرار الاقفال العام ،وخاصة الصحافيين والإعلاميين،بالحصول على تصاريح مسبقة للتجول، شأنهم شأن الفئات غير المستثناة.

وقد أُبلغ النقيب القصيفي من قبل قيادة قوى الأمن أن الفئات المستثناة غير ملزمة بالحصول على التصاريح ،خاصة الصحافيين والإعلاميين الذين في إمكانهم التوجه الى أعمالهم بموجب البطاقة المهنية.