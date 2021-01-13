لبنان | إطفاء بيروت أسعف مصابا تعرض لاعتداء في الجناح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 8:44 مساءً

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “في تمام الساعة 16:55 من تاريخ اليوم، وردت إلى غرفة عمليات فوج إطفاء بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن إصابة أحد الاشخاص من جراء اعتداء وقع عليه من قبل مجهولين في منطقة الجناح قرب أحد المصارف في المنطقة.

وعلى الفور، توجهت فرقة الاسعاف والإنقاذ من الفصيلة الأولى في القطاع الأول إلى مكان الحادث.

وفور وصولها، شاهدت المصاب على الأرض مضرجا بدمائه. وبالسرعة اللازمة وبالطرق الفنية المطلوبة، عملت عناصر الفرقة على إسعافه، وتم نقله إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج”.