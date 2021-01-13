لبنان | عبر رسالة نصية … اطلب “إذن” بالخروج خلال الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

خلال الاقفال، لا يمكن الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وبإذن للخروج.

ويمكن أخذ الإذن عبر ارسال رسالة نصية على الرقم 1120 تتضمن رقم سبب الخروج والى جانبه اسم الشخص. (اترك مسافة بين الرقم والاسم)

وهذه هي الارقام:

1فرن

2صيدلية

3عيادة طبية

4مختبر طبي أو مستشفى

5صيدلية زراعية وبيطرية وعيادات بيطرية

6شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع

7مكتب صيرفة وتحويل أموال

8فندق وشقق مفروشة

9شركة شحن وتخليص بضائع

10شركة ومكتب تأمين

11محطة محروقات

12مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان

13محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز

14 الذهاب إلى المطار

ولاحقا،ً يصلك الجواب الذي إما يسمح او لا يسمح بالخروج.