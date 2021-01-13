لبنان | عبر رسالة نصية … اطلب “إذن” بالخروج خلال الاقفال

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين
وهذه هي الارقام:
كورونا لبنان
خلال الاقفال، لا يمكن الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وبإذن للخروج.
ويمكن أخذ الإذن عبر ارسال رسالة نصية على الرقم 1120 تتضمن رقم سبب الخروج والى جانبه اسم الشخص. (اترك مسافة بين الرقم والاسم)
وهذه هي الارقام:
1فرن
2صيدلية
3عيادة طبية
4مختبر طبي أو مستشفى
5صيدلية زراعية وبيطرية وعيادات بيطرية
6شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع
7مكتب صيرفة وتحويل أموال
8فندق وشقق مفروشة
9شركة شحن وتخليص بضائع
10شركة ومكتب تأمين
11محطة محروقات
12مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان
13محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز
14 الذهاب إلى المطار
ولاحقا،ً يصلك الجواب الذي إما يسمح او لا يسمح بالخروج.