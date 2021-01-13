لبنان | من بينها لبنان… السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 5:17 مساءً

أفادت قناة “العربية” أن الداخلية السعودية حذرت مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد، وأشارت إلى أنه يجب الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى هذه الدول.

ومن بين الدول الـ12 التي حذرت الداخلية السعودية من السفر إليها: لبنان، سوريا، اليمن، إيران ، ليبيا، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء وطلبت من مواطنيها في الدول التي لم تسيطر على كورونا التسجيل في السفارات.

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك . وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس ، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.