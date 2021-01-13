لبنان | للفئات غير المستثناة من الإقفال: لا خروج بلا تصريح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 47 دقيقة

صدر تعميم يخصّ الفئات غير المستثناة من الإقفال، جاء فيه:

ينبغي على كل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة، الحصول على إذن خاص للتنقل عبر المنصة الالكترونية covid.pcm.gov.lb أو عبر رسالة نصية على الرقم ____ تتضمن الإسم الثلاثي ورقم الخيار من ضمن اللائحة أدناه:

1. فرن: 1 س

2. صيدلية: 2 س

3. عيادة طبية أو مختبر طبي: 4 س

4. مستشفى 8 س

5. صيدلية زراعية وبيطرية: 2 س

6. عيادات بيطرية: 3 س

7. شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع: 1س

8. مكتب صيرفة وتحويل أموال: 2 س

9. شركة شحن وتخليص بضائع 4 س

10. تأمين / ضمان اجتماعي / تعاونية موضفي الدولة / مؤسسات ضامنة: 4 س

11. محطة محروقات: 1 س

12. مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان: 4 س

13. محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز: 2 س

14. المطار: استقبال مسافر 6 س، إيصال مسافر 4 س

15. فندق وشقق مفروشة: one way

16. مراسم دفن

17. غيره، حدد

الإذن:

لقد تمت الموافقة على إذن الخروج بتاريخ / /2021 لمدة ساعة واحدة لـ:

الإسم:

صالح لغاية الساعة….