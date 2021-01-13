لبنان | للفئات غير المستثناة من الإقفال: لا خروج بلا تصريح

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لبنان التعبئة العامة
صدر تعميم يخصّ الفئات غير المستثناة من الإقفال، جاء فيه:
ينبغي على كل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة، الحصول على إذن خاص للتنقل عبر المنصة الالكترونية covid.pcm.gov.lb أو عبر رسالة نصية على الرقم ____ تتضمن الإسم الثلاثي ورقم الخيار من ضمن اللائحة أدناه:
1. فرن: 1 س
2. صيدلية: 2 س
3. عيادة طبية أو مختبر طبي: 4 س
4. مستشفى 8 س
5. صيدلية زراعية وبيطرية: 2 س
6. عيادات بيطرية: 3 س
7. شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع: 1س
8. مكتب صيرفة وتحويل أموال: 2 س
9. شركة شحن وتخليص بضائع 4 س
10. تأمين / ضمان اجتماعي / تعاونية موضفي الدولة / مؤسسات ضامنة: 4 س
11. محطة محروقات: 1 س
12. مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان: 4 س
13. محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز: 2 س
14. المطار: استقبال مسافر 6 س، إيصال مسافر 4 س
15. فندق وشقق مفروشة: one way
16. مراسم دفن
17. غيره، حدد
الإذن:
لقد تمت الموافقة على إذن الخروج بتاريخ / /2021 لمدة ساعة واحدة لـ:
الإسم:
صالح لغاية الساعة….