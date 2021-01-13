لبنان | عراجي: القانون الذي أُعدّ وُضع على مقياس كل الشركات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 21 ثانية

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن كل الشركات التي تُنتج لقاحات تطلب قوانين للاستعمال الطارئ. وقال عراجي: “علينا مواكبة التطوّر العملي الذي يحصل وتقديمه إلى اللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة والقانون الذي أُعدّ ليس مفصلاً على مقياس شركة واحدة إنّما لكل الشركات والكلام عن مؤامرة في لقاح “كورونا” غير دقيق”.

وأضاف: “خلال 4 ساعات ناقشت لجنة الصحة اقتراح القانون واستطعنا التوصل الى قانون وافقت عليه لجنة الصحة وتم تقديمه بصيغة المعجل المكرر”.

وأشار عراجي إلى أن الاطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون وهو صالح لكل الشركات لان الشركات طلبت الاذن الطارئ ونحن سنستورد اللقاح ونحتاج اقله الى 12 مليون جرعة.