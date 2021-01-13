لبنان | فاريل يستأنف الحكم الصادر في قضية عياش وآخرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 6 دقائق

صدر عن مكتب المدّعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمن فاريل بيان جاء فيه:

أودع السيد نورمن فاريل، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، زاعمًا تضمُّن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 آب/أغسطس 2020 أخطاء في القانون وفي الوقائع. وأكد المدعي العام أن هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة.

ويطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة مَن هم موضوع هذا الاستئناف.

والمدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل.