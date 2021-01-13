لبنان | وزير الصحة بالحجر الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.

يذكر أنه كانت قد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر إصابة حسن بـ”كورونا” ولكنه سارع ودحض الشائعات.

وكشف حسن في حديث تلفزيوني سابقاً انه وخلال خمسة ايام “ارتفعت اعداد أسرة العناية الفائقة الجاهزة المصرح عنها من قبل المستشفيات الخاصة بنسبة مئتي سرير إضافي”، مبديا شكوكه بأن بعض تلك المستشفيات “لم تصرح عن أسرة العناية التي لديها لغايات معينة، وان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة حول تصنيف المؤسسات الاستشفائية، بالاضافة الى تلك القضائية والامنية شكلت رادعا وهو أثر مباشرة في التصريح حول الارقام الحقيقية لأسرة العناية الفائقة المتوفرة لدى تلك المستشفيات”.

وأعلن أن عدد أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات الخاصة أصبحت تقارب “الستمئة سرير، بالاضاقة الى حوالى المئتي سرير في المستشفيات الحكومية”.

وشدد على اهمية “التكامل بين القطاع الصحي العام والخاص”، مبديا توقعه “ان تزيد 47 مستشفى خاصة اعداد اسرتها خلال الايام القليلة المقبلة قبل اتخاذ قرار تخفيض التصنيف بحقها، بالاضافة الى تعليق عقود الهيئات الضامنة معها وامكانية تجميد رخص تلك المستشفيات الى حين تجهيز الاسرة”.