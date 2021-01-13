لبنان | الليرة اللبنانية “تغرق” في المجهول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 12:13 مساءً

تغرق الليرة اللبنانية في المجهول أمام أعين اللبنانيين الذين كتب عليهم تحمل تبعات الازمة المالية والاقتصادية التي وضعهم فيها السياسيون وحاكم مصرف لبنان الذي طمأنهم على مدى أشهر، أن “الليرة بخير ولا خوف عليها”، ليبدأ سعر صرفها بالتراجع امام الدولار الذي وصل الى ارقام قياسية.

تطمينات سلامة تبخرت، وقوله سابقا ان لدى البنك المركزي الوسائل لحماية استقرار الليرة ذهبت مع ادراج الرياح ليغرق المواطنون في دوامة السوق السوداء وانفلات سعر صرف الدولار وما رافقه من ارتفاع جنوني للاسعار، كل ذلك ادى الى اختفاء الطبقة الوسطى من البلاد وارتفاع نسبة الفقراء والمعدمين الى ارقام لم يسبق ان وصلها لبنان.