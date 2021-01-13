لبنان | خلف للمحامين: إلزموا منازلكم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

دعا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف المحامين الى الالتزام بمنازلهم طوال فترة الاقفال العام، مشيرا الى انّ المحامين المتطوعين في غرفة عمليات النقابة مُستمرّون في تأدية مهامهم تسهيلاً لاعمال المحامين، إضافة الى وضع خط ساخن للمراجعات. وذلك في رسالة هذا نصها:

“ظروفٌ صعبة تمرّ علينا…

ظروفٌ مليئة بالمآسي تكاد لا تُفارق أيامنا.

لا خيار أمامنا إلا بالنضال حفاظاً على صحتنا وتأميناً للقمة العيش وإيماناً بلبنان جديدٍ متعافى، بانتظار الزمن الأفضل.

نحن المحامين، ولأنّنا رسُل الحقّ وقُدوة لمجتمعنا، فأضحت مسؤولياتنا مضاعفة لرعاية شؤون الناس وتوجيههم، بالتالي، أعضاء مجلس النقابة وأنا-الحريصون دوماً على صحّتكم وصحّة عائلاتكم-نناشدكم، في هذه اللحظة، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، التقيّد بالإرشادات الآتية:

أولاً-الى إلتزام منازلكم طيلة فترة الإقفال العام، منعاً لإصابتكم بالوباء وإحتواءً له.

ثانياً-إنّ خروجكم للعمل، خلال هذه الفترة، هو إستثناء، ويجب أنْ يكون محصوراً فقط بالحالات المُلحّة جداً والطارئة المُتصلة حصراً بموكّليكم، على أنْ تُبرزوا فقط بطاقة المحاماة تسهيلاً لمروركم على حواجز القوى الأمنيّة.

ثالثاً-إنّ المحامين المتطوعين في غرفة عمليات النقابة مُستمرّون في تأدية مهامهم تسهيلاً لأعمالكم وتوفيراً لإنتقالكم، طيلة هذه الفترة، عبر الخدمات العديدة المتوفرة على الموقع الإلكتروني العائد لغرفة العمليات.

رابعاً-إنّ أجهزة النقابة المولجة بالأمور الصحية في حالة استنفار قصوى تأميناً وتسهيلاً لحاجاتكم الاستشفائية.

خامساً-إنّنا تواصلنا مع المعنيين لحثّهم على إستصدار قانون يُعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية مِن جديد، حصراً طيلة فترة الإقفال العام، حفاظاً على حقوق موكّليكم والناس، على أمل أنْ يصدر هكذا قانون في السرعة المرجوّة.

سادساً-إنّ خطوط هواتف أعضاء مجلس النقابة وأنا، متأهّبة طيلة هذه الفترة لتلقّي أيّ مراجعة منكم بأيّ خصوص، بالإضافة الى الخط الساخن على الرقم:٧١/٩٢٧٣٣٣

إعرفوا أنّني أعتزّ بكلّ فردٍ منكم؛ رهاني كبير على إلتزامكم بإحترام قسمكم، وتعاضدكم المجتمعيّ، ورُقيّ مناقبيتكم، وكِبَر قييمكم، وعناد صمودكم، وقوّة شجاعتكم؛ بكم الأمل والرجاء في قيام الوطن؛ حماكم الله مِن أيّ مكروه”.