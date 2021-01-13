لبنان | العاصفة تصل غداً… أمطار وثلوج وبرَد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

يسيطر طقس دافئ على لبنان اليوم نهارا ثم يتأثر لبنان بمنخفض جوي عاصف بدءا من بعد الظهر ويترافق مع امطار وسيول وتساقط البرد وثلوج على الجبال ويستمر عدة ايام بنسب متفاوتة بين يوم وآخر، ومن المحتمل ان يشتد مطلع الاسبوع المقبل خاصة من ناحية البرودة.

من جهة أخرى، من المتوقع ان تهطل كميات كبيرة من الامطار (حوالي 200 ملم) خلال الساعات والايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين 13 و 26 درجة، بقاعا بين 3 و20 درجة وعلى الـ 1000 م بين 7 و19 درجة.

٢- الجو: غائم يتحول ممطر بغزارة مساءً مع عواصف رعدية شديدة وتساقط حبات البردة الكثيف في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على ١٩٠٠م.

٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا٦٠٪؜ الى ٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية سيئة محليا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس عاصف احيانا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ٩ درجة وتتساقط امطار رعدية غزيرة خاصة بعد الظهر وتساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠م الى فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٧٠كم/س.

الجمعة: طقس ممطر احيانا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٩ درجة وتتساقط امطار رعدية غزيرة خاصة بعد الظهر وتساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠م الى فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.