لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 13/1/2021 البيان الآتي:
تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شب في أحراج (البرجين- المرجيات – عين الحور)/شحيم (عدد1)
كما تمكنت العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :
– إخماد حرائق (عدد24):
*أحراج (عدد3) :
(م.جبل لبنان) (عدد2): القريعة – قرنة الحمرا.
*أعشاب (عدد12):
(م.جبل لبنان) (عدد8): رويسة النعمان – بحمدون – الشبانية(2) – قنابة بعبدات – عنايا. وأشجار: نهر إبراهيم – البيرة.
(م.البقاع) (عدد1): عميق.
(م.الجنوب) (عدد2): كفرفالوس – صيدا.
(م.الشمال) (عدد1): عزقي.
o منازل (عدد5): زبدين – قلاوية – رياق – القصر – النبطية.
o سيارات(عدد1): تمنين التحتا.
o مؤسسات (عدد1): داخل ميني ماركت في عينطورة.
o كهرباء (عدد1): عمود في صور.
o نفايات (عدد1): وأعشاب في : كفربعال.
– نقل وإسعاف (عدد12):
o حوادث (عدد9): الحدث – شارع ابو سهل/بيروت – قريطم – ساقية الجنزير – صربا – برج البراجنة – المنصف – فردان – قصقص.
o حوادث سير(عدد3): طريق عام عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام طيردبا ونقل جريح إلى المستشفى – سهيله ونقل جريحة إلى المستشفى.
مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 36 مهمة
وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.