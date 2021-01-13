لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 13/1/2021 البيان الآتي:

تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شب في أحراج (البرجين- المرجيات – عين الحور)/شحيم (عدد1)

كما تمكنت العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :

– إخماد حرائق (عدد24):

*أحراج (عدد3) :

(م.جبل لبنان) (عدد2): القريعة – قرنة الحمرا.

*أعشاب (عدد12):

(م.جبل لبنان) (عدد8): رويسة النعمان – بحمدون – الشبانية(2) – قنابة بعبدات – عنايا. وأشجار: نهر إبراهيم – البيرة.

(م.البقاع) (عدد1): عميق.

(م.الجنوب) (عدد2): كفرفالوس – صيدا.

(م.الشمال) (عدد1): عزقي.

o منازل (عدد5): زبدين – قلاوية – رياق – القصر – النبطية.

o سيارات(عدد1): تمنين التحتا.

o مؤسسات (عدد1): داخل ميني ماركت في عينطورة.

o كهرباء (عدد1): عمود في صور.

o نفايات (عدد1): وأعشاب في : كفربعال.

– نقل وإسعاف (عدد12):

o حوادث (عدد9): الحدث – شارع ابو سهل/بيروت – قريطم – ساقية الجنزير – صربا – برج البراجنة – المنصف – فردان – قصقص.

o حوادث سير(عدد3): طريق عام عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام طيردبا ونقل جريح إلى المستشفى – سهيله ونقل جريحة إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 36 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.