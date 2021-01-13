لبنان | أبيض: يجب إنجاح الإغلاق العام وخفض اعداد الكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 08:42 صباحاً - منذ 9 دقائق

اشار مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس ابيض إلى ان يوم امس الثلاثاء جلب أخباراً جيدة كنا بحاجة ماسة لأسرة العناية المركزة الإضافية التي تم الإعلان عنها، وقد اتت في الوقت المناسب، خصوصاً مع العدد القياسي الذي سجل لوفيات الكورونا. لكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك مقايضة، فالأسرّة الإضافية سوف يكون لها ثمن”.

واضاف في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “لم يكن الأطباء والممرضون العاملون في هذه الاقسام جالسين بلا عمل. فمن أجل فتح أجنحة كورونا جديدة، كان لابد من تقليص الخدمات الأخرى. لقد تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، وتخفيض اسرة العناية لأمراض القلب والجهاز التنفسي و غيرها من الأمراض الحرجة، كما تم إغلاق بعض العيادات”.

وتابع، “باختصار، توقفت بعض خدمات الرعاية الصحية العادية. هذا حاليا مقبول، فهذه ليست أوقات عادية. لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وإلا فإن الأمراض الأخرى، إذا أهملت، ستؤدي أيضًا إلى زيادة الوفيات، ويمكن أن يؤدي التأخير في الرعاية الوقائية أو المبكرة إلى تفاقم المرض”.

ولفت إلى انه “يجب أن تنصب كل الجهود الآن على إنجاح الإغلاق العام وخفض اعداد الكورونا. سنكون تحت ضغوط نفسية كبيرة. إن العاملين في مجال الرعاية الصحية مرهقون، لكن الامر ذاته ينطبق على سائر المجتمع. مع ذلك فلنتذكر، إذا جاء الشتاء، فهل يمكن أن يكون الربيع بعيدًا”؟