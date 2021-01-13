لبنان | تأهبوا خلال الإغلاق.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يقترب من لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 12:07 صباحًا

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ في النشرة المسائية بأن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يبدأ ​لبنان​ بالتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز شرق ​اوروبا​ يقترب تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء ​درجات الحرارة​ فوق معدلاتها خلال ​النهار​ كما تنشط الرياح، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتشتدّ سرعة الرياح لتصل الى حدود ال٧٥ كلم/ساعة وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة ابتداءً من فترة بعد الظهر تشتدّ غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خلال الليل مع تساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و برق ورعد و​تساقط امطار​ غزيرة خلال النهار تؤدي لتشكل سيول في بعض المناطق خاصة في فترة قبل الظهر مع تساقط لحبات البرد. تشتد سرعة الرياح لتصل لحدود ال٧٠كلم/س و ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠ و ما فوق اعتباراً من فترة المساء.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح تقارب ٧٠كلم/س دون تعديل بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة متقطعة تشتد غزارتها ليلاً مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.