لبنان | تأهبوا خلال الإغلاق.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يقترب من لبنان

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آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 12:07 صباحًا
توقعات الطقس
أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني في النشرة المسائية بأن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يبدأ لبنان بالتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز شرق اوروبا يقترب تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها خلال النهار كما تنشط الرياح، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتشتدّ سرعة الرياح لتصل الى حدود ال٧٥ كلم/ساعة وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة ابتداءً من فترة بعد الظهر تشتدّ غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خلال الليل مع تساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و برق ورعد وتساقط امطار غزيرة خلال النهار تؤدي لتشكل سيول في بعض المناطق خاصة في فترة قبل الظهر مع تساقط لحبات البرد. تشتد سرعة الرياح لتصل لحدود ال٧٠كلم/س و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ و ما فوق اعتباراً من فترة المساء.
الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح تقارب ٧٠كلم/س دون تعديل بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة متقطعة تشتد غزارتها ليلاً مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.