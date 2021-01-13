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لبنان | وزارة الصحة: 30 حالة كورونا في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

حالات جديدة بـ"" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 و10 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
– رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية).
– رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (أربع حالات إيجابية).
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 10/01/2021 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)ز
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)ز
– رحلة الجزائر : شركة DAH رقم 4016 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
– رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
– رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية).
– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
– رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 568 (حالتان إيجابيتان).

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محررين الخليج 365

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