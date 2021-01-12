لبنان | تزامناً مع حالة الطوارئ.. مديرية الطيران المدني تحدد الإجراءات الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 32 دقيقة

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في بيان من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي التقيد بمجموعة من الاجراءات تزامناً مع اعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لا سيما لناحية الالتزام بتخفيض عدد الركاب القادمين الى بيروت يومياً لتصبح 20%، والزام جميع الركاب، باستثناء الاطفال ما دون 12 سنة واليونيفيل باجراء فحوصات الـPCR في مهلة لا تتعدى الـ 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم الى لبنان، وأن يخضعوا لفحص الـPCR فور وصولهم الى بيروت.

وفي ما يلي نسخة عن نص القرار: