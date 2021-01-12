لبنان | الانتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة النيترات.. فأين يتواجدا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 9:20 مساءً

أصدر الانتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأومونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على المواد القابلة للتفجير في العنبر رقم 12 عام 2014.

وعلم مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف أن شعبة المعلومات سبق واستجوبت صاحب السفينة في تركيا والقبطان في قبرص بناء على استنابة قضائية.

فيما أخذ المحقق العدلي فادي صوان يومها افادتهما وأصدر بحقهما مذكرات توقيف غيابية مع شخص ثالث يدعى جورج برومر وهو التاجر الذي اشترى النيترات من جورجيا وكان ينوي نقلها الى شركة في الموزمبيق.

وبعد اصدار مذكرات التوقيف، كان صوان قد راسل الانتربول كي يبحثوا عن الأشخاص الثلاثة، وهو بالفعل ما حصل اليوم، اذ تبلغ القضاء اللبناني ان الانتربول أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق برومر وصاحب وقبطان السفينة ووزعها عبر النشرة الحمراء للدول الأعضاء.

وفي حال تم توقيفهم ستتم مخابرة القضاء اللبناني، علما ان المعطيات الخاصة تشير الى أن القبطان وصاحب السفينة وهما من الجنسية الروسية موجودان في روسيا.

أما التاجر برومر فلا يعرف مكان تواجده منذ مغادرته لبنان عام 2014.