لبنان | نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​: أعطونا مستحقاتنا وخذوا ما يدهش العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

لفت نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ في حديث تلفزيوني إلى انه “نفضل تفهم وضع المستشفيات الخاصة ومساندتهم بمستحقاتهم تحضيرا لمواجهة ​فيروس كورونا​ عوضا عن استخدام لغة التهديد”.

وأكد انه “على تواصل مستمر مع المستشفيات والزيادة بعدد أسرة العناية الفائقة ستتم، لكن في المحصلة النهائية إذا بقينا على هذه الحالة فلا قطاع استشفائي يستطيع تحمل الضغوط”.

ورأى هارون انه “الوقت ليس مناسبا لإيقاف عقود ​الضمان​ مع المستشفيات”، مشددا على ان “الحرب مع كورونا مكلفة ماديا، فـ”أعطونا مستحقاتنا وخذوا ما يدهش ​العالم​”.