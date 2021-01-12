لبنان | وزير الصحة: رقم الوفيات الكبير أمر طبيعي من حيث النسب المئوية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان “​لبنان​ سجل اليوم 32 حالة وفاة وهذا الرقم الكبير امر طبيعي من حيث النسب المئوية، ولكن ليس من المبرر ان لا ياخذ المواطن الامور على محمل الجد، و​الحكومة​ اتخذت قرار ​الاقفال العام​ من اجل هذه المؤشرات الخطيرة اضافة الى عدد الاسرة، وهذا الامر يضع لبنان من ضمن الدرجة الرابعة للخطر ونحن نتابع التطورات لحظة بلحظة”.

وشدد حسن على انه “تم تأمين خلال الخمسة الايام الماضية 200 سرير للعناية الفائقة، وهذا الامر يدل على انه عندما تشتد التحديات لا يتخلي اللبناني عن واجباته ونأمل خلال الايام القادمة ان نحقق المزيد من الاسرة”.