لبنان | محافظ بيروت: سيتم التشدد بتطبيق الاجراءات وصولاً لاقفال المحلات بالشمع الاحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد ​محافظ​ ​مدينة ​بيروت​​ ​القاضي ​مروان عبود​، في حديث تلفزيوني، انه “اعطى تعليمات واضحة وصارمة لشرطة بيروت​ بالتشدد بتطبيق الاجراءات واصدر مذكرة لتذكير المواطنين بضرورة الانصياع لأحكام الإغلاق العام بدءًا من يوم الخميس القادم تحت طائلة اقفال المحلات بالشمع الاحمر، وسنقوم بتسيير دوريات بشكل متواصل لتفريق الناس والتجمعات اذا حصلت وضبط المخالفات والتعامل معها بشدة”.

وشدد عبود على ان “النصوص القاضية بالاقفال​ بسبب ​الكورونا​ لم تميّز بيروت عن سائر المحافظات بالرغم من انه حصل في بيروت ​انفجار​ كبير وبالتالي هناك ضرورة باستمرار عمل الورش قبل حصول ​الشتاء​، وهذا الامر تباحثت به مع معالي وزير الداخلية ​محمد فهمي​ والنصوص خولت فهمي إصدار الاستثناءات”.